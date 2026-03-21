＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“粘りすぎて”ものすごい体勢になった宇良前頭十五枚目・御嶽海（出羽海）が、前頭八枚目・宇良（木瀬）をすくい投げで下した一番で、敗れた宇良が“粘りすぎた”ため土俵上でものすごい体勢となり、相撲ファンが「何を見せられてるんだw」「これで粘れるの凄すぎ」などと驚きの声を上げた。13回目の対戦となった御嶽海と宇良。宇良は立ち合い前へと出