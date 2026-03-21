「センキュウドゥナァルフォオインヴァイティングミィオハイトハウストゥデ〜。オ〜、ア〜ム、マイビジッティズタイムリーア〜ンソーギヴンザカレントシチュエ〜ション……」【もっと読む】高市首相の“悪態答弁”にSNSで批判殺到！ 共産&れいわの質問に「不貞腐れたガキレベル」の横柄さだった理由米国のホワイトハウスでトランプ大統領にこう語りかけた高市首相の英語力が話題になっている。