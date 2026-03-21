目指すは「色褪せない、感動する料理」――。22日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜23:30)には、フレンチシェフの安發伸太郎氏が出演する。安發伸太郎氏(C)MBS○「プレッシャー? 一切ないです」「この出来事は、パリの美食史における重要な転換点を意味する」(『Le BonBon』)2025年の初夏、フランス料理界にビッグニュースが駆け巡った。38年間三つ星を守り続けている、パリを代表するレストラ