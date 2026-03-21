チャック・ノリスとは、元空手世界王者から映画スターへ転じ、ブルース・リーとの死闘『最後のブルース・リー／ドラゴンへの道』や、『地獄のヒーロー』『デルタ・フォース』などの80年代アクションで人気を博した俳優だ。 寡黙なヒーロー像と本格的な格闘アクションで、アメリカのB級アクション映画を象徴する存在となり、のちにはTVシリーズ『炎のテキサス・レンジャー』でも広く知られるようになった。【場面写真】ブルース・リ