追悼の辞を述べる遺族の毛塚辰幸さん（手前）＝21日午前、栃木県大田原市の県立大田原高栃木県那須町で登山講習中の県立大田原高の山岳部生徒ら8人が死亡した雪崩事故から9年となるのを前に、同県大田原市の同高で21日、追悼式が開かれた。引率中に亡くなった教諭毛塚優甫さん＝当時（29）＝の父辰幸さん（73）は「胸が苦しく、今も雪の積もる山を見ると涙がこぼれる」と追悼の辞を述べた。式には、遺族や県教育委員会、県高校