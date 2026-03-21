歌手・タレントの中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新。「またまた夢を叶えてきた！」とつづり、双子の子どもたちとのお出かけショットを公開した。【写真】「またまた夢を叶えてきた！」“大好きな場所”に双子とおでかけした中川翔子「またまた夢を叶えてきた！」と書き出し「大好きな伊勢丹にふたごと行ってきました!!」とつづった中川。「お出かけの練習してます、ふたごもわたしも！準備からお世話からまだ一人だ