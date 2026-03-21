中川翔子 （C）ORICON NewS inc.

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　歌手・タレントの中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新。「またまた夢を叶えてきた！」とつづり、双子の子どもたちとのお出かけショットを公開した。

【写真】「またまた夢を叶えてきた！」“大好きな場所”に双子とおでかけした中川翔子

　「またまた夢を叶えてきた！」と書き出し「大好きな伊勢丹にふたごと行ってきました!!」とつづった中川。「お出かけの練習してます、ふたごもわたしも！準備からお世話からまだ一人だとなかなか大変なので、いとこのみほさんと。ありがとう！」と感謝。

　「幼い頃から大人になってもずっと大好きな伊勢丹　幸せな気持ちになる場所　コスメもおいしいごはんも伊勢丹が大好き　桂子さんと行くのも、ひとりで行くのも、幸せ　いつか子供と、子供コーナー行けたらなぁってよく思ってた　行けたー！あまりにも日常で行ってた場所だから不思議、、！人生変わった感ある」と伊勢丹を訪れた喜びを爆発させていた。

　子どもたちともゆっくりできるカフェを堪能したようで、子どもたちとくつろぐ姿を披露。またイラストでも伊勢丹デビューの様子を紹介した。

　「こうやって赤ちゃん連れでもお出かけしやすい場所、いろいろ挑戦してみたいなぁ！おすすめの楽しい場所教えてください」と呼び掛けていた。

　この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「チビグッチかわゆす」「双子ちゃんのGUCCI コーデ可愛い」といったコメントが寄せられた。