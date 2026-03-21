中川翔子、“大好きな場所”に双子とお出かけショット「またまた夢を叶えてきた！」
歌手・タレントの中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新。「またまた夢を叶えてきた！」とつづり、双子の子どもたちとのお出かけショットを公開した。
【写真】「またまた夢を叶えてきた！」“大好きな場所”に双子とおでかけした中川翔子
「またまた夢を叶えてきた！」と書き出し「大好きな伊勢丹にふたごと行ってきました!!」とつづった中川。「お出かけの練習してます、ふたごもわたしも！準備からお世話からまだ一人だとなかなか大変なので、いとこのみほさんと。ありがとう！」と感謝。
「幼い頃から大人になってもずっと大好きな伊勢丹 幸せな気持ちになる場所 コスメもおいしいごはんも伊勢丹が大好き 桂子さんと行くのも、ひとりで行くのも、幸せ いつか子供と、子供コーナー行けたらなぁってよく思ってた 行けたー！あまりにも日常で行ってた場所だから不思議、、！人生変わった感ある」と伊勢丹を訪れた喜びを爆発させていた。
子どもたちともゆっくりできるカフェを堪能したようで、子どもたちとくつろぐ姿を披露。またイラストでも伊勢丹デビューの様子を紹介した。
「こうやって赤ちゃん連れでもお出かけしやすい場所、いろいろ挑戦してみたいなぁ！おすすめの楽しい場所教えてください」と呼び掛けていた。
この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「チビグッチかわゆす」「双子ちゃんのGUCCI コーデ可愛い」といったコメントが寄せられた。
【写真】「またまた夢を叶えてきた！」“大好きな場所”に双子とおでかけした中川翔子
「またまた夢を叶えてきた！」と書き出し「大好きな伊勢丹にふたごと行ってきました!!」とつづった中川。「お出かけの練習してます、ふたごもわたしも！準備からお世話からまだ一人だとなかなか大変なので、いとこのみほさんと。ありがとう！」と感謝。
子どもたちともゆっくりできるカフェを堪能したようで、子どもたちとくつろぐ姿を披露。またイラストでも伊勢丹デビューの様子を紹介した。
「こうやって赤ちゃん連れでもお出かけしやすい場所、いろいろ挑戦してみたいなぁ！おすすめの楽しい場所教えてください」と呼び掛けていた。
この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「チビグッチかわゆす」「双子ちゃんのGUCCI コーデ可愛い」といったコメントが寄せられた。