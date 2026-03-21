by Alan Wilson認知症という言葉からは記憶障害が連想されがちですが、実際には症状は多様で、必ずしも記憶障害が中心とは限りません。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの脳行動学者であるルーシー・コア氏が、特定の飛行機のエンジン音に突然強く魅了されるようになった68歳男性の症例を通じて、認知症、とくに前頭側頭型認知症の一部で音の感じ方や好みそのものが変化しうることを説明しています。The man who fell in love w