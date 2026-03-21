モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が18日、自身のインスタグラムを更新。イエローのビキニ姿で美ボディを披露した。【動画あり】「はいてるんですか？」「ガチ天使」牧野真莉愛、“布面積少なめ”イエロービキニ姿を披露牧野は16日発売の『週刊ヤングマガジン』16号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場したことを伝え、さらに「累計20回目」とも報告。投稿された撮影オフショット動画では小型ボートの上などでビキニ姿で