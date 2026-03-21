森英恵さんの生誕100周年を記念し、八木莉可子を主演に迎えて“知られざる青春時代の物語”をドラマ化。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterflybeyond』と題して本日3月21日（土）に放送される。【映像】『森英恵 Butterfly beyond』スペシャルメイキング夫・賢役の中島裕翔、母・藤井ノブ役の木村佳乃、父・徳造役の仲村トオルら超豪華キャストが集結している本作。放送当日の朝、さらなるビッグニュースが到着。森英恵