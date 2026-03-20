イングランドサッカー協会(FA)は20日、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表メンバー35人を発表した。トーマス・トゥヘル監督体制のもと、同代表は27日にウルグアイ代表と、31日に日本代表との対戦を予定しており、6月の北中米ワールドカップを見据えた最終選考段階として注目されている。今回の招集は35人と大規模な構成となった。最終的な絞り込みに向け、特にGKは5人体制と異例の人数。35歳GKジェイソン・スティール(ブ