イングランド代表メンバー発表! 日本代表と対戦…W杯最終選考に向けてケイン、ベリンガムら35人大集結
イングランドサッカー協会(FA)は20日、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表メンバー35人を発表した。トーマス・トゥヘル監督体制のもと、同代表は27日にウルグアイ代表と、31日に日本代表との対戦を予定しており、6月の北中米ワールドカップを見据えた最終選考段階として注目されている。
今回の招集は35人と大規模な構成となった。最終的な絞り込みに向け、特にGKは5人体制と異例の人数。35歳GKジェイソン・スティール(ブライトン)が初招集となった。
守備陣ではDFハリー・マグワイア(マンチェスター・U)やDFフィカヨ・トモリ(ミラン)が復帰。一方で若手の21歳のDFルイス・ホール(ニューカッスル)や23歳のDFジャレル・クアンサー(レバークーゼン)も選出された。
中盤では20歳MFコビー・メイヌー(マンチェスター・U)、鎌田大地の相棒でもある22歳MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、25歳の初招集MFジェームズ・ガーナー(エバートン)ら若手が招集された。攻撃陣ではFWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)やFWドミニク・ソランケ(トッテナム)が復帰している。
主将FWハリー・ケイン(バイエルン)を始め、怪我の影響で招集外とも予想されていたMFジュード・ベリンガム(R・マドリー)ら主力も選出されている。
以下、イングランド代表メンバー
■選手
▽GK
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
アーロン・ラムズデール(サウサンプトン)
ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・C)
ジェイソン・スティール(ブライトン)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
マーク・ゲイヒ(マンチェスター・C)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
フィカヨ・トモリ(ミラン)
ジャレル・クアンサー(レバークーゼン)
ルイス・ホール(ニューカッスル)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
▽MF
モーガン・ロジャース(アストン・ビラ)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
ジェームズ・ガーナー(エバートン)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
デクラン・ライス(アーセナル)
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
アダム・ウォートン(クリスタル・パレス)
▽FW
ノニ・マドゥケ(アーセナル)
エベレチ・エゼ(アーセナル)
ハリー・ケイン(バイエルン)
ブカヨ・サカ(アーセナル)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
ドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)
ドミニク・ソランケ(トッテナム)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
コール・パーマー(チェルシー)
今回の招集は35人と大規模な構成となった。最終的な絞り込みに向け、特にGKは5人体制と異例の人数。35歳GKジェイソン・スティール(ブライトン)が初招集となった。
中盤では20歳MFコビー・メイヌー(マンチェスター・U)、鎌田大地の相棒でもある22歳MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、25歳の初招集MFジェームズ・ガーナー(エバートン)ら若手が招集された。攻撃陣ではFWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)やFWドミニク・ソランケ(トッテナム)が復帰している。
主将FWハリー・ケイン(バイエルン)を始め、怪我の影響で招集外とも予想されていたMFジュード・ベリンガム(R・マドリー)ら主力も選出されている。
以下、イングランド代表メンバー
■選手
▽GK
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
アーロン・ラムズデール(サウサンプトン)
ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・C)
ジェイソン・スティール(ブライトン)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
マーク・ゲイヒ(マンチェスター・C)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
フィカヨ・トモリ(ミラン)
ジャレル・クアンサー(レバークーゼン)
ルイス・ホール(ニューカッスル)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
▽MF
モーガン・ロジャース(アストン・ビラ)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
ジェームズ・ガーナー(エバートン)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
デクラン・ライス(アーセナル)
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
アダム・ウォートン(クリスタル・パレス)
▽FW
ノニ・マドゥケ(アーセナル)
エベレチ・エゼ(アーセナル)
ハリー・ケイン(バイエルン)
ブカヨ・サカ(アーセナル)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
ドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)
ドミニク・ソランケ(トッテナム)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
コール・パーマー(チェルシー)