　イングランドサッカー協会(FA)は20日、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表メンバー35人を発表した。トーマス・トゥヘル監督体制のもと、同代表は27日にウルグアイ代表と、31日に日本代表との対戦を予定しており、6月の北中米ワールドカップを見据えた最終選考段階として注目されている。

　今回の招集は35人と大規模な構成となった。最終的な絞り込みに向け、特にGKは5人体制と異例の人数。35歳GKジェイソン・スティール(ブライトン)が初招集となった。

　守備陣ではDFハリー・マグワイア(マンチェスター・U)やDFフィカヨ・トモリ(ミラン)が復帰。一方で若手の21歳のDFルイス・ホール(ニューカッスル)や23歳のDFジャレル・クアンサー(レバークーゼン)も選出された。

　中盤では20歳MFコビー・メイヌー(マンチェスター・U)、鎌田大地の相棒でもある22歳MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、25歳の初招集MFジェームズ・ガーナー(エバートン)ら若手が招集された。攻撃陣ではFWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)やFWドミニク・ソランケ(トッテナム)が復帰している。

　主将FWハリー・ケイン(バイエルン)を始め、怪我の影響で招集外とも予想されていたMFジュード・ベリンガム(R・マドリー)ら主力も選出されている。

以下、イングランド代表メンバー

■選手

▽GK

ジョーダン・ピックフォード(エバートン)

ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)

アーロン・ラムズデール(サウサンプトン)

ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・C)

ジェイソン・スティール(ブライトン)

▽DF

ダン・バーン(ニューカッスル)

ニコ・オライリー(マンチェスター・C)

ジェド・スペンス(トッテナム)

ジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)

ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)

マーク・ゲイヒ(マンチェスター・C)

エズリ・コンサ(アストン・ビラ)

フィカヨ・トモリ(ミラン)

ジャレル・クアンサー(レバークーゼン)

ルイス・ホール(ニューカッスル)

ティノ・リブラメント(ニューカッスル)

▽MF

モーガン・ロジャース(アストン・ビラ)

エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)

ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)

ジェームズ・ガーナー(エバートン)

ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)

デクラン・ライス(アーセナル)

コビー・メイヌー(マンチェスター・U)

アダム・ウォートン(クリスタル・パレス)

▽FW

ノニ・マドゥケ(アーセナル)

エベレチ・エゼ(アーセナル)

ハリー・ケイン(バイエルン)

ブカヨ・サカ(アーセナル)

アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)

ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)

ドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)

ドミニク・ソランケ(トッテナム)

マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)

フィル・フォーデン(マンチェスター・C)

コール・パーマー(チェルシー)