メールシステムの移行やバックアップは、環境ごとに仕様が異なり複雑になりがちです。Windows・Linux・Macで動作するIMAP転送ツールで、メールシステムの移行やバックアップを簡単に行える「imapsync」が公開されています。Official imapsync migration tool ( release 2.314 )https://imapsync.lamiral.info/imapsync/imapsync: imapsync toolhttps://github.com/imapsync/imapsync◆imapsyncの概要imapsyncは、転送元のIMAPサー