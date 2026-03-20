Mr.Children桜井和寿(C)MBS Mr.Children桜井和寿が、3月22日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。２時間半に及ぶロングインタビューを２週連続で放送する。『Tomorrow never knows』から最新アルバム「産声」（3月25日発売）にも収録されているドラマ「リブート」主題歌 『Again』 まで世代を超えて愛される名曲の意外な制作秘話を語る。今回の＜インタビュアー 林修＞は、時代を彩り