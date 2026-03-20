

Mr.Children桜井和寿(C)MBS

Mr.Children桜井和寿が、3月22日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。２時間半に及ぶロングインタビューを２週連続で放送する。『Tomorrow never knows』から最新アルバム「産声」（3月25日発売）にも収録されているドラマ「リブート」主題歌 『Again』 まで世代を超えて愛される名曲の意外な制作秘話を語る。

今回の＜インタビュアー 林修＞は、時代を彩り続けるレジェンド・Mr.Children桜井和寿が２週連続で登場。紡いできた音楽について、そして自身の原点についてじっくり語る。

１週目の今回は、ミリオンヒット曲の制作秘話が次々に飛び出す。珠玉の歌詞が生まれる超意外なシチュエーションとは？ そして語られる、桜井の原点。“プロになる”と決意するきっかけになった姉の一言、歌詞にも息づく母の教えとは――？病による活動休止とコロナ禍という苦しい時期、桜井を力づけ、新たな気づきへと導いた出来事についてもじっくり語る。

ミスチルファンの現代文講師・林による渾身の歌詞分析を、作詞した本人・桜井が全面肯定!? 3月25日にリリースされる最新アルバム「産声」を控え、長きにわたりトップを走り続けるMr.Childrenと桜井和寿の軌跡が今、明かされる。

1992年でメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と３年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ「リブート」主題歌『Again』も収録された最新アルバム「産声」が3月25日にリリースされるなど、長きにわたり第一線で活躍し続ける国民的バンドだ。

そんなMr.Childrenの桜井和寿が、ミリオンセラー楽曲の驚きの制作秘話を打ち明ける。

就職氷河期に突入して間もない1994年にリリースされ、276万枚のメガヒットとなったMr.Children代表曲のひとつ「Tomorrow never knows」。実はこの曲、ライブ前日に急きょ作ったものだった!?

若者の心をつかんだ歌詞はある意外な場面で思いついたというが、そのシチュエーションとは？ 楽曲からは想像もつかないユニークな“仮タイトル”も明かされる。

「（歌詞は）何も考えられない時に浮かんでくることが多い」という桜井。ミスチル歴代2位の売上を誇る名曲「名もなき詩」の作詞秘話や、初めは違うタイトルだったという「Innocent world」にまつわるエピソードも飛び出す。そして最新曲「Again」がドラマ「リブート」主題歌になった経緯も…。ボーカリストとしては今でもひたすら研究と練習に没頭しているといい、「シンガーとして憧れる」という令和の人気アーティストたちの名前も明かす。

アーティストとしての原点もじっくり語る。中学時代、「（その一言を）真に受けて、プロになるって決めた」という姉の一言と、Mr.Childrenの楽曲の歌詞にも息づく母からの教えとは――。

2度の苦しい時期についても語る。32歳の時、病のため活動休止した桜井。病気を経て変わったミュージシャンとしての在り方、そして療養期間中に生まれた名曲「HERO」に込めた思い。桜井の思いがあふれた2005年の「ap bank fes」での涙の「HERO」歌唱映像も公開。そして、「本当に無力だなと思った」というコロナ禍当時、閉塞感に押しつぶされそうになっていた桜井を救ってくれたという、あるトップミュージシャンとの交流も語る。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

202６年3月22日（日）22時00分〜22時54分 OA◆出演者[ＭＣ]

林修、大政絢[ゲスト]

河井ゆずる、木嶋真優、澤部佑、重岡大毅(WEST.)、竹内由恵、中島健人＜50音順＞ [VTR出演]

桜井和寿(Mr.Children)