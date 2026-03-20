3月18日(水)に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。今回スタジオに登場したのは、お笑いタレントのバービー。彼女が語ったのは、駆け出しの頃に体験した「心霊が撮れるまで帰れません」という過酷なロケ中に起きた、想像を絶する恐怖体験だ。【動画】霊媒師が諦めた心霊ロケ バービーの顔を歪ませた“ダムの呪い”と一変したその後の生活