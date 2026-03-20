【霊媒師が諦めた心霊ロケ】バービーの顔を歪ませた“ダムの呪い”と一変したその後の生活
3月18日(水)に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。
今回スタジオに登場したのは、お笑いタレントのバービー。
彼女が語ったのは、駆け出しの頃に体験した「心霊が撮れるまで帰れません」という過酷なロケ中に起きた、想像を絶する恐怖体験だ。
【動画】霊媒師が諦めた心霊ロケ バービーの顔を歪ませた“ダムの呪い”と一変したその後の生活
バービーがロケで訪れたのは、とある山奥のダムにある自殺の名所。“怨念の強い危険な場所”とあり、霊媒師も帯同していた。
ロケ隊が山道を登る途中から、すでに怪奇現象が発生。「もうダメです。音、録れません！」と音声スタッフがトラブルを訴えたり、ADが泡を吹いて気絶したりと、現場はパニック状態に。
そして目的地のダムに到着した途端、「記憶が曖昧になった…」とバービー。自分の意識が遠のく感覚に襲われたという。
さらに、彼女の中に誰かの強い感情が流れ込み、悲しくなって涙が止まらなくなったそう。「やり直したい…あの男、ムカつく…」といった、自身でもよく分からない感情が溢れ出し、号泣してしまったという。
しかし、その様子を見た相方のハジメは、「今、チャンスやん！」とポラロイドカメラでバービーを撮影。その結果“顔がぐちゃぐちゃ”になった恐ろしい心霊写真が撮れたことで、ロケは強制終了した。
ロケ後、霊媒師はバービーの背中に粗塩をかけ、「出ていけ！」と除霊を試みるが、なかなか出ていかない霊力の強さに、「ダメだ、もう帰ろう」と除霊を断念。
バービーは、霊に取り憑かれた(？)状態のまま、帰宅するハメに。
そしてこのロケ以降、バービーは人格が変わったかのように、夜な夜な一人で“あること”をするようになったというが…。
続きはぜひ、TVerでチェックしてほしい。
今回スタジオに登場したのは、お笑いタレントのバービー。
彼女が語ったのは、駆け出しの頃に体験した「心霊が撮れるまで帰れません」という過酷なロケ中に起きた、想像を絶する恐怖体験だ。
【動画】霊媒師が諦めた心霊ロケ バービーの顔を歪ませた“ダムの呪い”と一変したその後の生活
「心霊写真が撮れるまで帰れません」自殺の名所へ
ロケ隊が山道を登る途中から、すでに怪奇現象が発生。「もうダメです。音、録れません！」と音声スタッフがトラブルを訴えたり、ADが泡を吹いて気絶したりと、現場はパニック状態に。
そして目的地のダムに到着した途端、「記憶が曖昧になった…」とバービー。自分の意識が遠のく感覚に襲われたという。
さらに、彼女の中に誰かの強い感情が流れ込み、悲しくなって涙が止まらなくなったそう。「やり直したい…あの男、ムカつく…」といった、自身でもよく分からない感情が溢れ出し、号泣してしまったという。
しかし、その様子を見た相方のハジメは、「今、チャンスやん！」とポラロイドカメラでバービーを撮影。その結果“顔がぐちゃぐちゃ”になった恐ろしい心霊写真が撮れたことで、ロケは強制終了した。
霊媒師も除霊を断念「帰らされたこと」で一変した生活
ロケ後、霊媒師はバービーの背中に粗塩をかけ、「出ていけ！」と除霊を試みるが、なかなか出ていかない霊力の強さに、「ダメだ、もう帰ろう」と除霊を断念。
バービーは、霊に取り憑かれた(？)状態のまま、帰宅するハメに。
そしてこのロケ以降、バービーは人格が変わったかのように、夜な夜な一人で“あること”をするようになったというが…。
続きはぜひ、TVerでチェックしてほしい。