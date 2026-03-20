世界食糧計画（WFP）は19日、「記録的水準の飢餓」に対する懸念を表明した/dpa/picture alliance/Getty Images（CNN中東紛争の早期終結が見通せず、主要な海上輸送路が寸断される中、世界食糧計画（WFP）は19日、「記録的水準の飢餓」に対する懸念を表明した。WFPは紛争の激化に伴い新たに4500万人が深刻な飢餓に陥る可能性があり、世界全体で3億6300万人に達すると警告している。WFPのウェブサイトによれば、「暴力の激化、避難