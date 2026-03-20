トヨタの「“コンパクト”スポーティセダン」！バンパーは「GRヤリス（20式）」みたいなデザインなのだけど、ボディは4ドア。タイにはそんな“ヤリス”が存在します。もちろんドレスアップカーではなく、トヨタのカタログモデルとして。しかも、妙にカッコいい。その正体は「ヤリス ATIV HEV GR Sport」。ATIVは“エイティブ”と読み、HEVはハイブリッドであることを意味します。【画像】超カッコいい！ トヨタの最新型「ちい