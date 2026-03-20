札幌・北警察署は2026年3月20日、当別町で遺体が発見されたと発表しました。2026年3月20日午前8時半すぎ、目撃者から「焦げた車が路肩に落ちている。車外で人が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、現場は当別町青山奥の道道付近で、警察と消防が到着した際、車は路外に逸脱した状態で燃えていて、消防が放水し火は間もなく消し止められたということです。車から数メートル離れた場所では、燃えた遺体