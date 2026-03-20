TBSの江藤愛アナウンサー（40）が、20日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。涙をぽろぽろと流した。【写真】ぽろり”江藤アナが気遣い、生放送での“ハプニング”シーン番組の「全国！中高生ニュース 卒業おめでとうSP」のコーナーで、神奈川県の松田中学校の黒板アートが紹介された。番組は同校をこれまで6度にわたり紹介しており、この日は1、2年生が、卒業する3年生に向けた黒板アートを取材