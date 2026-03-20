16日、ブラジル代表は26日のフランス、31日のクロアチアとの親善試合へ向けた代表メンバーを発表した。今月の代表招集で1つの注目ポイントに挙げられていたのが、FWネイマールが復帰するかどうかだ。近年のネイマールは怪我に悩まされてきたが、まだまだ2026W杯出場の夢を捨てたわけではない。昨年からは古巣サントスでプレイしており、代表復帰へ着々と準備してきたのだ。しかし、代表監督カルロ・アンチェロッティが発表した今月