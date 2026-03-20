16日、ブラジル代表は26日のフランス、31日のクロアチアとの親善試合へ向けた代表メンバーを発表した。



今月の代表招集で1つの注目ポイントに挙げられていたのが、FWネイマールが復帰するかどうかだ。近年のネイマールは怪我に悩まされてきたが、まだまだ2026W杯出場の夢を捨てたわけではない。



昨年からは古巣サントスでプレイしており、代表復帰へ着々と準備してきたのだ。しかし、代表監督カルロ・アンチェロッティが発表した今月のメンバーにネイマールの名前はなかった。





“”@neymarjr reacting to missing out on’s selection



“I am sad obviously, but everything is fine. Now it’s time to keep working, keep improving in everything.”pic.twitter.com/TbpyF2RmU4 — 433 (@433) March 18, 2026

代表メンバー発表時のネイマールはマッサージを受けており、その時の模様をSNSで発信している。最後まで自身の名前が呼ばれず、ネイマールは「ヘイ、アンチェロッティ、オレは!?』と笑顔でジョークも飛ばしていたが、やはりショックは大きいだろう。もう2026W杯まで時間は限られている。今回のメンバーではレアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオール、アーセナルFWガブリエウ・マルティネッリ、さらにはバルセロナFWハフィーニャも左ウイングに入れる実力者だ。怪我続きでパフォーマンスレベルが落ちているとも言われるネイマールが割って入るのは簡単ではないが、2026W杯のメンバーに入れるだろうか。