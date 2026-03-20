【モデルプレス＝2026/03/20】俳優の窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』の公式フォトブック「窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK」（双葉社）が、4月10日に発売決定。3月16日より、予約がスタートしている。【写真】窪塚洋介＆亀梨和也のワイルドな姿◆窪塚洋介＆亀梨和也「外道の歌」公式フォトブック決定小さな店「カモメ古書店」を営む2人の男、カモとトラ。壮絶な過去を背負う2人が