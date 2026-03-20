【太秦映画村第1期リニューアル】 3月28日 リニューアルオープン予定 3月28日にリニューアルオープンを迎えるテーマパーク「東映太秦映画村」。今回、オープンに先駆けてメディア向けの内覧会が開催され、そのなかでR18となる2つの夜限定参加型イベント「大人しか入れない拷問屋敷」と「丁半博打」を体験できたので、ご紹介したい。 「大人