福島県いわき市の市立中学校で、3月11日の給食として予定されていた「赤飯」が、当日になって「不適切だ」と判断され、2100食分が廃棄された問題が物議を呼んでいる。市の担当課によると、東日本大震災で家族を亡くしたとする人から「経緯を知りたい」に中学校に電話で問い合わせがあった。ただし、電話の主が廃棄まで求めた事実はなかったという。その後、教育委員会の判断で赤飯は廃棄され、教育長が謝罪する事態となった。背景