Francfrancイオンモール岡山 岡山市では、4年ぶりの出店です。「イオンモール岡山」に女性に大人気の「Francfranc」がオープンしました。 （記者リポート）「こちらには卒業・入学シーズンにぴったりのギフト、そしてこちらには、新生活にぴったりの家具や生活雑貨がそろっています」 岡山市北区のイオンモール岡山に19日にオープンした「Francfranc」。豊富なデザイン