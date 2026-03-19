

Francfranc イオンモール岡山

岡山市では、4年ぶりの出店です。「イオンモール岡山」に女性に大人気の「Francfranc」がオープンしました。

（記者リポート）

「こちらには卒業・入学シーズンにぴったりのギフト、そしてこちらには、新生活にぴったりの家具や生活雑貨がそろっています」

岡山市北区のイオンモール岡山に19日にオープンした「Francfranc」。豊富なデザインのティーセットから日常を彩るソファやテーブルまで。約2600点の商品が並び、店内はたくさんのお客さんで賑わっていました。

中でも一番人気はハンディファン。今シーズンの新色が登場していて、フレグランスを取り付けて香りを楽しむこともできるそうです。

岡山市では、かつて「岡山ロッツ」に「Francfranc」がありましたが、2022年に閉店。約4年ぶりとなる出店を心待ちにしていたお客さんも……。

（来店した親子）

母「すごい寂しかったです。それまでインターネットで見ていたけど、やっぱり実物で見た方が、この世界観がかわいくて大好きなので。いつも使っているタオルも追加で、すごいこれコンパクトで、お気に入りで980円2個セットですごいうれしかったです」

娘「（オープンして）うれしい。行きたい、友達と」母「私より友達と（笑）」

イオンモール岡山では、2026年に入ってお客さんから要望が多かった店などを順次オープンしていて、客層の拡大を目指しています。

4月24日には、岡山県初出店となる「IKEA」がオープン。スウェーデン発祥の人気店で、北欧デザインの家具や生活雑貨など、約9500点の中から厳選した商品を販売するということです。

（イオンモール岡山／ゼネラルマネージャー 藤本康久さん）

「（IKEAは）一番近いところで神戸に店があるということで、そちらまで行かれていたというお話も聞いていますので、岡山でお店ができることは、便利になると思いますし、新しいブランドに触れて生活に彩りを加えていただければと思います」