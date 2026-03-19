劇団四季は19日、公式サイトを更新。13日に行われた『オペラ座の怪人』福岡公演（キャナルシティ劇場）を観劇した観客の中に、後日後日、麻しん（はしか）と診断された人物が確認されたと伝えた。【画像】「チケット保険」保険料例や補償対象など■報告全文『オペラ座の怪人』福岡・キャナルシティ劇場 3／13（金）13：30公演をご観劇いただいたお客様へのお知らせこのたび保健所より、下記の対象公演をご観劇いただいたお客様の