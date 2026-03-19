ユーチューバー・てんちむ（32）が19日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、子供の父親に関する投稿が拡散されている件について言及した。24年4月に第1子誕生を報告したてんちむ。シングルマザーで育児に励んでいるといい、子供の父親については明かさなかった。米メディアは実業家のイーロン・マスク氏が「日本のポップスターとの間に子供をもうけた」と発言したなどと報道しており、そこから飛躍して「てんち