マツダは19日、外部から不正アクセスを受け、マツダやグループ会社、取引先の従業員の氏名やメールアドレスなど、692人分の個人情報が流出した可能性があると明らかにした。現時点で二次被害は確認されていない。マツダによると、2025年12月中旬に、タイの部品倉庫を管理するために使っているシステムに外部から不正アクセスがあり、情報が流出した可能性があることが分かった。アクセス状況の監視強化など、不審な挙動を早く