マキシマム ザ ホルモンが主催する伝説のライブ・イベント“地獄絵図”の魅力に迫る特別番組『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』が、ABEMAにて3月28日（土）21時より無料放送されることが決定した。2006年からスタートした、マキシマム ザ ホル