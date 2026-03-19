マキシマム ザ ホルモンが主催する伝説のライブ・イベント“地獄絵図”の魅力に迫る特別番組『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』が、ABEMAにて3月28日（土）21時より無料放送されることが決定した。

2006年からスタートした、マキシマム ザ ホルモン主催のライブイベント「地獄絵図」。過去には「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、通常のライブでは考えられないようなユニークかつ過酷な入場条件が設定されるにも関わらず、毎回会場キャパに対して数十倍の応募が殺到するなど、ファンの間で語り継がれてきた。

そんな「地獄絵図」が、15年ぶりに「コスプレ限定地獄」として復活。2025年11月4日に開催された本イベントでは、会場を埋め尽くす圧巻のコスプレ観客とともに、まさにタイトル通りの“地獄絵図”が繰り広げられた。また、当日は助太刀人としてアイナ・ジ・エンドとanoがサプライズ参戦し、ホルモンならではの圧巻のライブが繰り広げられている。

「ABEMA」にて無料放送が決定した本番組では、そんなカオスで熱狂的なイベントの魅力を凝縮した30分スペシャルの無料特別番組としてお届け。腹ペコ（ホルモンファンの総称）として知られるお笑いコンビ・囲碁将棋による“コスプレ潜入リポート”のほか、マキシマムザ亮君、ナヲによる“地獄絵図”証言トークなど、ここでしか見ることができない特別映像を多数収録。さらに、イベント会場で巻き起こった衝撃の出来事や、ファンたちによる個性あふれるコスプレの数々を一挙大公開。とんでもないバンドのとんでもないイベントに、とんでもないファンたちが集結した、唯一無二のライブ文化を体感できる特別番組となっている。

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