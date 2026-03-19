Avex Music Group LLC（本社：ロサンゼルス、CEO：Brandon Silverstein、以下：AMGL）は、世界的アーティストであるブルーノ・マーズ（Bruno Mars）とのグローバル音楽出版パートナーシップを開始する。AMGLは、エイベックスが掲げる「avex vision 2027」におけるグローバル戦略の中核拠点。グローバル市場におけるクリエイティブ、ビジネス、カルチャーを横断的に結びつける役割を担っている。本パートナーシップに基づき、AMGLは