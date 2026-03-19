UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16で、トルコのガラタサライはリヴァプールと対戦。1stレグを1-0と勝利していたものの、2ndレグでは0-4と大敗を喫し、大会から姿を消した。この試合の77分に事故が起きた。リヴァプールMFカーティス・ジョーンズとライン際で接触したガラタサライFWノア・ラングがバランスを崩し、広告看板に衝突。呼吸困難に陥り、酸素吸入を受けたのち担架で運び出された。ラングは衝突時に大怪我を負ってしま