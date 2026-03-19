「全身麻酔かけてやって。今日もさっきまで病院にいた」と明かしたのは、歌手でタレント・あの。17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演し、鼻の手術をしたことを報告した。あの○「血が出ちゃったりするので、あんまり笑えない」と吐露オープニングから話しづらそうにしていたあのは、「“どうした?”っていう声が聞こえてきますけど。僕はさっきまで病院にいまし