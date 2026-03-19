古くから経験的に知られてきた「母方の祖父がハゲなら孫にも遺伝する」は医学的にも正しいという「トンビが鷹を生む」という言葉があるように、わが子を天才・秀才にしたいと願うのが親心だ。実際、運動や音楽の才能については「遺伝の影響が大きい」となんとなく気づいていながら、こと勉強やIQに関しては「早期教育や努力でいくらでも伸ばせる」と信じたい親は多いはず。【写真】双生児のIQは同じ？しかし、実態はそう甘くはない