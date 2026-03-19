米国とイスラエルが2月28日に開始した対イラン攻撃は、体制中枢を狙う「斬首作戦」として世界に衝撃を与えた。最高指導部の所在や移動経路が事前に把握されていたとみられる精密さは、単なる軍事力では説明がつかない。その背景として改めて注目されているのが、長年にわたり積み重ねられてきた対イラン諜報活動である。象徴的な事例が2018年、テヘランで実行された核文書奪取作戦だ。モサドは、イランの核開発に関する機密資料が