織田信長の「城郭革命」とは何だったのか。「近世城郭の原点」と評価されることが多い、織田信長の安土城と、それ以前に信長が築いた三つの城から、革命の秘密に迫っていく。科学×歴史で日本史上のターニングポイントを鮮やかに描き、大きな反響を呼んだNHKスペシャル「戦国サムライの城」の書籍化作品『新・戦国史城から迫る乱世の終焉、泰平のはじまり』の第1章「信長の城郭革命」より、その一部を特別公開。 書影