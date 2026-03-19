ふんわりやわらかく、生でも加熱してもおいしい「春キャベツ」。この時期ならではの甘みを存分に味わうなら、手早く仕上げる炒め物がイチオシです。今回は、定番の肉から魚介アレンジまで、主役級の8選をご紹介。旬の味覚をシャキッとおいしくいただく秘訣をお届けします。【メイン材料2つ】春キャベツとエビの塩炒め使う材料は春キャベツとエビの2つだけ。やわらかな葉とプリッとしたエビの食感のコントラストが、噛むほどに楽し