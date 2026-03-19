[3.18 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](アリアンツ・アレーナ)※29:00開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 40 ヨナス・ウルビッヒDF 3 キム・ミンジェDF 4 ヨナタン・ターDF 20 トム・ビショフDF 44 ヨシプ・スタニシッチMF 8 レオン・ゴレツカMF 14 ルイス・ディアスMF 22 ラファエル・ゲレイロMF 42 レナート・カールMF 45 アレクサンダル・パブロビッチFW 9 ハリー・ケイン控えGK 35 J. BärtlGK 37 L. Prescott