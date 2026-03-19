バイエルンvsアタランタ スタメン発表
[3.18 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](アリアンツ・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 35 J. Bärtl
GK 37 L. Prescott
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 21 伊藤洋輝
DF 34 D. Ofli
DF 41 V. Manuba
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 43 F. Pavic
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[アタランタ]
先発
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 42 ジョルジョ・スカルビーニ
MF 7 カマルディーン・スレマナ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
控え
GK 29 マルコ・カルネセッキ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 5 ミッチェル・バッカー
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
DF 69 オネスト・アーノル
DF 77 ダビデ・ザッパコスタ
MF 10 ラザール・サマルジッチ
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 18 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 90 ニコラ・クルストビッチ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
控え
GK 35 J. Bärtl
GK 37 L. Prescott
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 21 伊藤洋輝
DF 34 D. Ofli
DF 41 V. Manuba
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 43 F. Pavic
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[アタランタ]
先発
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 42 ジョルジョ・スカルビーニ
MF 7 カマルディーン・スレマナ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
控え
GK 29 マルコ・カルネセッキ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 5 ミッチェル・バッカー
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
DF 69 オネスト・アーノル
DF 77 ダビデ・ザッパコスタ
MF 10 ラザール・サマルジッチ
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 18 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 90 ニコラ・クルストビッチ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります