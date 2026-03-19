6人組グループ・Kis-My-Ft2の最新映像作品『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』が、3月19日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、自身通算10作目となる映像3部門同時1位を獲得した。【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2初週売上は、DVD：1万9549枚、Blu-ray Disc（以下BD）：4万4819枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計