Kis-My-Ft2、全国アリーナツアー映像作品が映像3部門同時1位【オリコンランキング】
6人組グループ・Kis-My-Ft2の最新映像作品『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』が、3月19日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、自身通算10作目となる映像3部門同時1位を獲得した。
【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2
初週売上は、DVD：1万9549枚、Blu-ray Disc（以下BD）：4万4819枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、合計売上：6.4万枚で12作連続、通算13作目の1位となった。
本作は、2025年6月2日付の「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した『MAGFACT』を引っ提げて開催された全国アリーナツアーより、デビュー日である8月10日に行われた横浜アリーナ公演を収録。同アルバム収録曲をはじめ、14周年を彩るヒットソングや過去のダンスナンバーなど、多彩なラインナップとなっている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026/3/23付：集計期間：2026年3月9日〜15日）＞
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初週売上は、DVD：1万9549枚、Blu-ray Disc（以下BD）：4万4819枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、合計売上：6.4万枚で12作連続、通算13作目の1位となった。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026/3/23付：集計期間：2026年3月9日〜15日）＞