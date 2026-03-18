サイコムは3月18日、同社が所在する埼玉県のプロバスケットボールチーム「越谷アルファーズ」と新規パートナー契約を締結したと発表した。BTOパソコンのサイコム、プロバスケットボールチーム「越谷アルファーズ」とパートナー契約サイコムは埼玉県八潮市に本社を設置して25年になる企業で、「越谷アルファーズ」は埼玉県越谷市に所在するB.LEAGUE 所属プロバスケットボールチーム。いずれも埼玉県東部を拠点とする企業として、バ