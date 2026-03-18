ベネズエラが初の世界一（c）SANKEI ＜3月17日(日本時間18日)2026WORLDBASEBALLCLASSIC 決勝アメリカーベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞ メジャーのスター軍団同士の決勝は、ベネズエラがアメリカを下し、WBC王者の称号を手に入れた。 8回に2点差を追いつかれる苦しい展開となったが、9回に4番スアレス(34=レッズ)が決勝のタイムリー二塁打を放ち、試合を決めた。アメリカは2大