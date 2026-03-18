＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】大相撲、花道に“ポツン”と佇む著名人熱戦が続く大相撲三月場所、東の花道に“ポツン”と佇む著名人の姿をカメラが捉えた。思わぬ事態に「ナゼそこに？」「めちゃ目立つ」「ほんま相撲好きなんやなぁ」と称賛の声が寄せられた。ファンがざわついたのは、十両三枚目・大青山（荒汐）と十両七枚目・旭海雄（大島）の一番。激しい攻防の末、大青山が豪快な