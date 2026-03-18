【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の高橋文哉が3月17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。毎年誕生日プレゼントを贈り合っている人気俳優を明かした。【写真】高橋文哉と毎年誕生日プレゼントを贈り合う39歳人気俳優◆高橋文哉、松下洸平とは毎年肉を贈り合う仲この日の放送で高橋は「毎年絶対誕生日プレゼントを交換している先