高橋文哉、毎年誕生日プレゼントを贈り合う人気俳優告白「ブルーロック」共演者からの前祝いも
【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の高橋文哉が3月17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。毎年誕生日プレゼントを贈り合っている人気俳優を明かした。
【写真】高橋文哉と毎年誕生日プレゼントを贈り合う39歳人気俳優
この日の放送で高橋は「毎年絶対誕生日プレゼントを交換している先輩に松下洸平さんがいらっしゃって」とドラマ「最愛」（2021）で共演した俳優の松下洸平の名前を挙げた。「僕ら誕生日が近いんですよ。毎年お肉を贈り合っていているんですけど、今年もお肉を贈らせて頂いて。そしたら焼き鳥を返して下さって。毎年できているのが嬉しかったりしますね」と松下との交流を明かしていた。
また、映画「ブルーロック」（8月7日公開）で共演する櫻井海音、浅野竣哉、なにわ男子の高橋恭平、野村康太と今年の高橋の誕生日（3月11日）の前日に集まったと告白。「海音がご飯に行く前にわざわざケーキを買ってきてくれて。よくあるスパークバースデーケーキみたいなのをやってくれたんですよ。それが久々すぎて。お店で誕生日祝ってもらえることもなかなかないし。そんなふうに祝ってもらえて誕生日を迎えて『また一緒に芝居しような』みたいに言って別れた」と誕生日祝いの様子を振り返り「今年はこの人たちと共に過ごす25歳になるんだろうなと思いながら祝ってもらって」と語っていた。
累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。「キングダム」シリーズや「ゴールデンカムイ」シリーズ、「国宝」を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである今夏に公開される。（modelpress編集部）
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【写真】高橋文哉と毎年誕生日プレゼントを贈り合う39歳人気俳優
◆高橋文哉、松下洸平とは毎年肉を贈り合う仲
この日の放送で高橋は「毎年絶対誕生日プレゼントを交換している先輩に松下洸平さんがいらっしゃって」とドラマ「最愛」（2021）で共演した俳優の松下洸平の名前を挙げた。「僕ら誕生日が近いんですよ。毎年お肉を贈り合っていているんですけど、今年もお肉を贈らせて頂いて。そしたら焼き鳥を返して下さって。毎年できているのが嬉しかったりしますね」と松下との交流を明かしていた。
◆高橋文哉「ブルーロック」共演者から誕生日祝い
また、映画「ブルーロック」（8月7日公開）で共演する櫻井海音、浅野竣哉、なにわ男子の高橋恭平、野村康太と今年の高橋の誕生日（3月11日）の前日に集まったと告白。「海音がご飯に行く前にわざわざケーキを買ってきてくれて。よくあるスパークバースデーケーキみたいなのをやってくれたんですよ。それが久々すぎて。お店で誕生日祝ってもらえることもなかなかないし。そんなふうに祝ってもらえて誕生日を迎えて『また一緒に芝居しような』みたいに言って別れた」と誕生日祝いの様子を振り返り「今年はこの人たちと共に過ごす25歳になるんだろうなと思いながら祝ってもらって」と語っていた。
◆高橋文哉主演「ブルーロック」
累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。「キングダム」シリーズや「ゴールデンカムイ」シリーズ、「国宝」を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである今夏に公開される。（modelpress編集部）
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