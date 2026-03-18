2025年に解散した「KAT-TUN」の元メンバーで歌手の田中聖(こうき)さん（40）が、俳優で弟の彪（ひょうが）さんのYouTubeに登場し、話題となっています。【写真】「元気で良かった」弟の彪さんのYouTubeに出演した田中聖さん「年に一度の家族旅行」というテーマで田中家で旅行を楽しむ様子が公開されており、動画内で聖さんは「美味すぎる、ここ2年で一番うまい」と天丼を頬張る姿や、家族で焚き火を囲む様子のほか、兄弟5人で心霊